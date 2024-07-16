По це повідомив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк.

“За” ухвалення документа в цілому проголосував 261 народний депутат.

“Тобто в цьому році ми ще в останню неділю (27-го) жовтня переведемо стрілки на зимовий час і далі вже переведення на літній час з 2025-го та далі не буде”, — пояснив Железняк.

3 березня 2021 року Верховна рада в першому читанні ухвалила законопроєкт № 4201 “Про обчислення часу в Україні”. Він передбачає відмову від сезонного переведення годинників.