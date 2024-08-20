Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які беруть участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Про це повідомила співголова парламентської фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко в Телеграмі.

Вона уточнила, що законодавча ініціатива №9585 була підтримана 315 голосами народних депутатів.

Метою закону є закріплення можливості реалізації прав іноземців та осіб без громадянства, які захищають територіальну цілісність України, та членів їх сімей на отримання посвідок на тимчасове проживання, дозволів на імміграцію або набуття громадянства України.

Документ дозволяє іноземцям та особам без громадянства, які захищають Україну, отримувати посвідки на тимчасове проживання або іммігрувати, навіть якщо їхні документи прострочені, а також урегулювати свій правовий статус перебування на території України.

Регламентується, що члени сім’ї осіб, які уклали контракт про проходження служби у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту та Національній гвардії України також матимуть право на отримання посвідки на тимчасове проживання.

Водночас передбачено, що громадяни Російської Федерації та Республіки Білорусь, які в період з 24 лютого 2022 року набули громадянство України, мають подати документи про відмову від іноземного громадянства протягом року після скасування воєнного стану.

Особам, які набули громадянство України під час воєнного стану і подали зобов’язання про складання іспитів для його отримання та які проходять військову службу за контрактом, мають право скласти іспити протягом двох років з дня припинення чи скасування воєнного стану.