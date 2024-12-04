Про це повідомив нардеп від партії “Голос” Ярослав Железняк.
Депутати проголосували в цілому за ухвалення закону про посилення контролю за азартними іграми. За ухвалення закону проголосували 239 депутатів.
До 1 квітня наступного року буде створено новий орган, який замінить КРАІЛ, а також буде призначено міністерство, яке відповідатиме за формування політики в цій сфері.
Крім того, закон передбачає:
- впровадження механізму обмеження доступу до нелегальний вебсайтів і застосунків з азартними іграми;
- заборону на рекламу грального бізнесу, окрім винятків – дозволена реклама по телебаченню та радіо в нічний час, а також на вебресурсах – для осіб старше 21 року;
- заборону на участь військовослужбовців, волонтерів і відомих людей у рекламі грального бізнесу;
- заборону на видачу ліцензій власникам чи посадовцям гральних компаній, які мають податкові борги або борги зі сплати ліцензій;
- заборона на спонсорство скрізь, окрім спорту;
- лотереї підпадатимуть під більшість обмежень для грального бізнесу, зокрема щодо репутації, боргів, зв’язків із рф тощо;
- дозвіл на проведення державних лотерей іноземцям;
- встановлення лімітів на витрати та час в азартних іграх.