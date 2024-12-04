Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9256-д, який передбачає посилення контролю за гральним ринком в Україні

Про це повідомив нардеп від партії “Голос” Ярослав Железняк.

Депутати проголосували в цілому за ухвалення закону про посилення контролю за азартними іграми. За ухвалення закону проголосували 239 депутатів.

До 1 квітня наступного року буде створено новий орган, який замінить КРАІЛ, а також буде призначено міністерство, яке відповідатиме за формування політики в цій сфері.

Крім того, закон передбачає: