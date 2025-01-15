Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11321, який уточнює покарання для онлайн-ЗМІ за невидалення негативних коментарів про посадовців під новинами.

Про це пише Судово-юридична газета.

Ініціатором законопроєкту став голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

Зміни стосуються статті 117 Закону “Про медіа”, в якій уточнено, що онлайн-ЗМІ не несуть відповідальності за поширення недостовірної інформації, якщо вона була розміщена користувачами в розділах для коментування чи публікацій на сайті, за умови, що медіа обмежить доступ до такої інформації протягом 3 робочих днів з моменту отримання скарги або припису Національної ради чи ухвали про відкриття відповідного провадження судом.

Згідно з новими правилами, медіа зобов’язані видаляти коментарі, які містять негативну інформацію щодо посадовців, протягом 3 днів після отримання судової ухвали. Однак велика кількість посадовців подає скарги на коментарі, що містять негативну інформацію.

Отже, до чинної редакції ч. 4 ст. 117 додається норма про те, що медіа повинно видалити коментарі протягом 3 днів з дня отримання ухвали суду.

Як пише Судово-юридична газета, багато посадовців вважають недостовірною інформацію, що має негативний характер щодо них. Раніше Велика Палата Верховного Суду постановила, що негативну інформацію вважають недостовірною, якщо особа, яка її поширила, не може довести її правдивість.

Також нововведення передбачають, що медіа будуть звільнятися від відповідальності, якщо вони надають слово посадовця не лише дослівно, а й у переказі, не спотворюючи його суті.

Наразі медіа звільняються від ризику виплачувати кошти за рішенням суду у випадку, якщо таке відтворення є дослівним.