Верховна Рада відхилила 13 постанов, що мали на меті заблокувати законопроєкт про підвищення податків.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Одну з таких постанов подав депутат Олексій Гончаренко.

“Зробив все, що від мене залежало, щоб цей закон не пройшов. Але більшість проти”, — зазначив він.

Далі законопроєкт №11416д мають підписати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський. Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування.

Що передбачає закон

Депутати Верховної Ради проголосували за такі зміни в оподаткуванні:

збільшення податків для 1, 2, 4 груп ФОП;

запровадження авансових внесків для АЗС;

встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;

встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;

помісячна звітність щодо ПДФО.

Водночас депутати відхилили правку про підвищення військового збору для самих військовослужбовців — він залишиться на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.