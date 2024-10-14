Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Одну з таких постанов подав депутат Олексій Гончаренко.
“Зробив все, що від мене залежало, щоб цей закон не пройшов. Але більшість проти”, — зазначив він.
Далі законопроєкт №11416д мають підписати спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський. Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування.
Що передбачає закон
Депутати Верховної Ради проголосували за такі зміни в оподаткуванні:
- збільшення податків для 1, 2, 4 груп ФОП;
- запровадження авансових внесків для АЗС;
- встановлення 1% податку від прибутку доходів для ФОПів 3 групи;
- встановлення 25% податку від прибутку для небанківських фінансових установ;
- помісячна звітність щодо ПДФО.
Водночас депутати відхилили правку про підвищення військового збору для самих військовослужбовців — він залишиться на рівні 1,5% замість пропонованих 5%.
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