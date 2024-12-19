У середу, 18 грудня, Верховна Рада України проголосувала за виключення народного депутата Юрія Бойка зі складу Комітету з питань прав людини.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

“З другої спроби Рада відкликала Юрія Бойка з посади члена Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин. За вже – 258”, – заявив Железняк.

Нагадаємо, що у вівторок, 17 грудня, голову проросійської депутатської групи “Платформа за життя та мир” Юрія Бойка викликали на допит до Служби безпеки України. Причиною стало його відеозвернення від 14 грудня, де він обговорював “радикалів, які перейменовують міста” та “заборону говорити рідною мовою”. Ці слова викликали обурення серед українських посадовців.

Після допиту Бойко вибачився перед українським народом і засудив дії російського президента Володимира Путіна. У своєму відеозверненні він заявив, що шкодує про свої слова і висловлює підтримку Україні.

18 грудня парламент не з першої спроби зміг виключити Бойка зі складу комітету. Напередодні “Слуги народу” не підтримали постанову про його виключення під час засідання комітету, де мають більшість. Крім того, команда президента провалила розгляд законопроєкту №8089 “Європейської Солідарності”, який дозволив би повністю усунути залишки проросійської партії ОПЗЖ з парламенту.

Спочатку “слуги” не змогли ухвалити рішення на погоджувальній раді, а потім провалили голосування щодо цього питання у сесійній залі. Лише на другій спробі було забезпечено необхідну кількість голосів для виключення Бойка з комітету.