Верховна Рада 21 серпня у другому читанні ухвалила законопроєкт, який забороняє лікарям призначати пацієнтам препарати під впливом «фінансових стимулів» від фармацевтичних компаній.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Під «фінансовими стимулами» законопроєкт №10293 розуміє:

отримання сувенірної та брендованої продукції;

премій, бонусів, подарунків;

повернення частини коштів за призначення;

участі в конкурсах, лотереях, подіях від фармпредставників в обмін на призначення.

Також під заборону підпадає виписування лікарських препаратів на бланках, які містять рекламну інформацію. Обмеження поширюватимуться й на медичні вироби та допоміжні засоби реабілітації.

Законопроєкт також стосується реабілітологів та фармацевтів. Так, в аптеках під час відпуску лікарських засобів на прохання покупців будуть зобов’язані надавати правдиву інформацію про наявні аналоги.

Крім цього, забороняється приховувати з власної вигоди інформацію про ліки з аналогічною активною речовиною за нижчою ціною.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко сподівається, що рішення парламенту підвищить якість лікування та рівень довіри до медичної системи загалом. Він зазначив, що останнє дослідження проєкту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» показало: 17% неформальних платежів, які здійснювали пацієнти в лікарні, стосувались умовно кращого засобу реабілітації у порівнянні з тим, що надається державою.

За його словами, це наслідок недобросовісної промоції, «яка ґрунтується виключно на чиємусь фінансовому інтересі».