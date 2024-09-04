Верховна Рада ухвалила рішення про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи, який обіймав цю посаду протягом п’яти років.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що відставку Малюськи підтримали 249 депутатів.

Перед звільненням Малюська виступив у парламенті, через що викликав оплески у депутатів.

3 вересня міністр юстиції повідомив про те, що написав заяву про відставку.

“На цей раз, на відміну від попередніх 100 500, усе серйозно”, — повідомив Малюська.

Він подякував президентові Володимиру Зеленському, прем’єр-міністрові Денису Шмигалю та голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за можливість попрацювати “на цій надважливій та надцікавій посаді”.

Малюська закликав народних депутатів підтримати його відставку під час голосування у сесійній залі та пообіцяв надати звіт.