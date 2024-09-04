Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що відставку Малюськи підтримали 249 депутатів.
Перед звільненням Малюська виступив у парламенті, через що викликав оплески у депутатів.
3 вересня міністр юстиції повідомив про те, що написав заяву про відставку.
“На цей раз, на відміну від попередніх 100 500, усе серйозно”, — повідомив Малюська.
Він подякував президентові Володимиру Зеленському, прем’єр-міністрові Денису Шмигалю та голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку за можливість попрацювати “на цій надважливій та надцікавій посаді”.
Малюська закликав народних депутатів підтримати його відставку під час голосування у сесійній залі та пообіцяв надати звіт.
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