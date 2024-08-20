Верховна Рада звільнила депутата Миколу Задорожнього з посади голови Тимчасової спеціальної комісії з питань використання коштів держбюджету, спрямованих на облаштування фортифікацій.

Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.

Він уточнив, що відповідну постанову №11422 підтримали 282 народних депутати.

Документом передбачено внести зміни до персонального складу ТСК щодо фортифікацій та БПЛА, а саме: відкликати народного депутата Задорожнього з посади голови комісії.

Водночас новим головою ТСК призначено народного депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Бакумова.

Як повідомлялося, 15 липня НАБУ оголосило народному депутату Миколі Задорожньому підозру у вимаганні хабаря за неперешкоджання у проведенні тендера щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Парламентарій начебто хотів отримати 14% коштів, виділених на ремонт водогону, для себе та місцевих правоохоронців. Йдеться про 3,4 мільйона гривень.