Про це повідомив народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк у Телеграмі.
Він уточнив, що відповідну постанову №11422 підтримали 282 народних депутати.
Документом передбачено внести зміни до персонального складу ТСК щодо фортифікацій та БПЛА, а саме: відкликати народного депутата Задорожнього з посади голови комісії.
Водночас новим головою ТСК призначено народного депутата з фракції «Слуга народу» Олександра Бакумова.
Як повідомлялося, 15 липня НАБУ оголосило народному депутату Миколі Задорожньому підозру у вимаганні хабаря за неперешкоджання у проведенні тендера щодо ремонту водогону в Охтирському районі Сумської області. Парламентарій начебто хотів отримати 14% коштів, виділених на ремонт водогону, для себе та місцевих правоохоронців. Йдеться про 3,4 мільйона гривень.
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