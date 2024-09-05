Ірина Верещук

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що це рішення підтримали 255 народних депутатів.

На засідання, за словами Железняка, Верещук прийшла. Колеги зустріли її оплесками.

Нагадаємо, 4 вересня парламент намагався відправити Верещук у відставку. Однак тоді для ухвалення рішення їм не вистачило 12 голосів.