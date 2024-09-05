Верховна Рада повторно розглянула та підтримала звільнення Ірини Верещук з посади міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що це рішення підтримали 255 народних депутатів.

На засідання, за словами Железняка, Верещук прийшла. Колеги зустріли її оплесками.

Нагадаємо, 4 вересня парламент намагався відправити Верещук у відставку. Однак тоді для ухвалення рішення їм не вистачило 12 голосів.