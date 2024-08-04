Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
“Уранці, 4 серпня, о 05:12 мінометного обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади. Тілесні ушкодження отримала 61-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці”, – йдеться у дописі.
Також, за інформацією очільника ОВА, пошкоджено чотири приватні будинки.
Нагадаємо, ввечері у суботу, 3 серпня, у Білозерці Херсонської області російські загарбники скинули боєприпас з безпілотника на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
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