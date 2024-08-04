Уранці неділі, 4 серпня, російська війська здійснили мінометний обстріл міста Очаків Миколаївської області, в результаті чого дістала поранення цивільна жінка. Також пошкоджено приватні будинки.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Уранці, 4 серпня, о 05:12 мінометного обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади. Тілесні ушкодження отримала 61-річна жінка, їй надано медичну допомогу на місці”, – йдеться у дописі.

Також, за інформацією очільника ОВА, пошкоджено чотири приватні будинки.

Нагадаємо, ввечері у суботу, 3 серпня, у Білозерці Херсонської області російські загарбники скинули боєприпас з безпілотника на 12-річного хлопчика, який перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та контузію, а також поранення ноги та живота. Його шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.