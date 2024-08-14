Про це повідомляється в ЗМІ.
У місцевих пабліках повідомляється про виявлення безпілотників над населеними пунктами Велетьма і Саваслейка, поблизу військової авіабази «Саваслейка», де розташований філіал 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу Міноброни РФ.
У середу на військовій авіабазі «Саваслейка» сталося десять влучань, що призвело до перекриття проїзду до міста Кулебаки.
Губернатор Нижньогородської області Гліб Нікітін повідомив, що вранці в районі Кулебак працювали засоби ППО та радіоелектронної боротьби для нейтралізації атак безпілотників. За попередніми даними, постраждалих внаслідок атаки не було.