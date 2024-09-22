Про це начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав у Telegram.
“Ушпиталено 86-річного чоловіка, який отримав поранення у Дніпровському районі міста пів години тому внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона. У потерпілого мінно-вибухова травма та уламкові поранення”, – йдеться у повідомленні.
За інформацією Мрочка, близько 8.00 російські окупанти з БпЛА атакували середмістя Херсона.
“При цьому був поранений 51- річний чоловік. Він ушпиталений з вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами, контузією, множинними уламковими пораненнями спини”, – повідомив раніше Очільник МВА.