Очільник Херсонської МВА повідомив про поранення двох людей.

Про це начальник Херсонської МВА Роман Мрочко написав у Telegram.

“Ушпиталено 86-річного чоловіка, який отримав поранення у Дніпровському районі міста пів години тому внаслідок скиду росіянами вибухівки з дрона. У потерпілого мінно-вибухова травма та уламкові поранення”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією Мрочка, близько 8.00 російські окупанти з БпЛА атакували середмістя Херсона.