Під ранок суботи, 17 серпня, ворог здійснив ракетний удар по цивільній інфраструктурі обласного центру Сумщини. На цю мить відомо про одну постраждалу людину.

Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко у Telegram-каналі.

“Є влучання в районі проспекту Свободи. Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби. Пошук постраждалих продовжується, наразі одна людина, якій надано допомогу”, — йдеться у дописі.

Дрозденко додав, що розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків, який розпочне роботу з 09:00 ранку в укритті школи №6. Мешканці, чиє житло постраждало внаслідок російського ракетного удару, зможуть подати там заявку.

Також посадовець проінформував, що рух транспорту на перехресті просп. Свободи та вул. Української Народної Республіки (Катерини Зеленко) ускладнено.