Про це повідомив начальник Сумської МВА Олексій Дрозденко у Telegram-каналі.
“Є влучання в районі проспекту Свободи. Багато пошкоджених вікон, чимало горить автівок. Працюють усі відповідні служби. Пошук постраждалих продовжується, наразі одна людина, якій надано допомогу”, — йдеться у дописі.
Дрозденко додав, що розгортається оперативний штаб із ліквідації наслідків, який розпочне роботу з 09:00 ранку в укритті школи №6. Мешканці, чиє житло постраждало внаслідок російського ракетного удару, зможуть подати там заявку.
Також посадовець проінформував, що рух транспорту на перехресті просп. Свободи та вул. Української Народної Республіки (Катерини Зеленко) ускладнено.
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