У Новому Орлеані, штат Луїзіана, сталася вражаюча втеча десяти ув’язнених, серед яких є особи, обвинувачені у вбивствах. Втікачі змогли вирватися на свободу, зламавши двері своїх камер і пробивши стіну, використовуючи для цього вирвані унітаз і раковину.

Цей інцидент стався близько першої години ночі в п’ятницю. Ув’язнені, віком від 19 до 42 років, скористалися недбалістю охорони, втекли через вантажний майданчик, перелізли через стіну та перетнули автостраду, що проходила неподалік.

На місці події виявили ознаки можливої організації втечі, в якій могли бути задіяні працівники в’язниці. Шериф округу Орлеан, Сьюзен Гатсон, повідомила, що один із співробітників помітив втечу на камерах спостереження, але не сповістив про це відповідні служби.

Двоє з втікачів були затримані вже в п’ятницю. Поліція штату Луїзіана повідомила, що одного з них знайшли під припаркованим автомобілем у гаражі готелю у Французькому кварталі Нового Орлеана. Інші вісім осіб досі перебувають у розшуку.

Правоохоронці попередили потенційних жертв деяких втікачів і евакуювали родину, яка могла опинитися під загрозою. Ситуація залишається напруженою, і поліція продовжує активні пошуки.