Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.
Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 242 народних депутати.
“Рада залишила прожитковий мінімум для розрахунку зарплат прокурорів у 2025 році на рівні 1600 грн, але не підтримала підвищення зарплат прокурорів у бюджеті 2025”, — повідомила депутатка.
Таким чином, зарплати прокурорів наступного року не зростуть на 37%, на що планували спрямувати три мільярди гривень.
За словами нардепа Ярослава Железняка, правку щодо зниження зарплат прокурорам було ухвалено завдяки підтримці голови Комітету, яка також висловилася за неї публічно з трибуни та не голосувала за підвищення під час засідання Комітету.
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