У Мирнограді після обстрілу російських окупантів під завалами опинився кіт, який напередодні врятував життя своїй господарці. 17 липня працівники ДСНС дістали його з-під завалів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Пухнастик просидів там майже добу. На щастя, він неушкоджений.

“Під час пошукових робіт, крізь пил та уламки, надзвичайники почули жалібне нявкання. З пастки вони вивільнили наляканого котика, який просидів під завалами майже добу. Тварина, на щастя, була неушкоджена”, — йдеться у дописі.

Рятувальники вже передали кота власниці. Жінка розповіла, що за декілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати та “звати” її у кімнату. У результаті обстрілу її не було пошкоджено.

“Так пухнастий улюбленець врятував життя своїй господарці”, — додали рятувальники.