Про це повідомляє пресслужба відомства.
Пухнастик просидів там майже добу. На щастя, він неушкоджений.
“Під час пошукових робіт, крізь пил та уламки, надзвичайники почули жалібне нявкання. З пастки вони вивільнили наляканого котика, який просидів під завалами майже добу. Тварина, на щастя, була неушкоджена”, — йдеться у дописі.
Рятувальники вже передали кота власниці. Жінка розповіла, що за декілька хвилин до обстрілу її домашній улюбленець почав голосно нявкати та “звати” її у кімнату. У результаті обстрілу її не було пошкоджено.
“Так пухнастий улюбленець врятував життя своїй господарці”, — додали рятувальники.
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