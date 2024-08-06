Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва та Олексія Тандира, судді Макарівського районного суду Київської області.

Про це повідомляє пресцентр Вищої ради правосуддя.

Як зазначається, Князєва вирішили звільнити за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Така ж причина вказана і щодо Тандира.

Нагадаємо, що Олексій Тандир торік вчинив смертельну ДТП на блокпосту в Києві. Його триматимуть під вартою без права на заставу щонайменше до 31 серпня.

Щодо судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва, то у травні 2023 року Національне антикорупційне бюро затримало його за підозрою в отриманні $2,7 млн хабаря за ухвалення рішення у справі про 40% акцій Полтавського ГЗК.

Впродовж слідства застава Князєву послідовно зменшувалася судом: зі 107 млн грн до 18,1 млн — і врешті решт її внесли у січні 2024-го. Експосадовця відправили під домашній арешт.