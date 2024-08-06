Про це повідомляє пресцентр Вищої ради правосуддя.
Як зазначається, Князєва вирішили звільнити за вчинення істотного дисциплінарного проступку. Така ж причина вказана і щодо Тандира.
Нагадаємо, що Олексій Тандир торік вчинив смертельну ДТП на блокпосту в Києві. Його триматимуть під вартою без права на заставу щонайменше до 31 серпня.
Щодо судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Всеволода Князєва, то у травні 2023 року Національне антикорупційне бюро затримало його за підозрою в отриманні $2,7 млн хабаря за ухвалення рішення у справі про 40% акцій Полтавського ГЗК.
Впродовж слідства застава Князєву послідовно зменшувалася судом: зі 107 млн грн до 18,1 млн — і врешті решт її внесли у січні 2024-го. Експосадовця відправили під домашній арешт.