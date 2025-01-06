Про це повідомили на сайті премії.
Кримінальний мюзикл “Емілія Перез” здобув найбільшу кількість нагород. У загальному стрічка режисера Жака Одіара здобула 10 номінацій.
Фільми “Бруталіст” та “Конклав” здобули 7 та 6 номінацій відповідно. “Бруталіст” був визнаний найкращим драматичним фільмом, а його режисер Брейді Корбет отримав нагороду за найкращу режисерську роботу. Едріан Броуді був удостоєний титулу найкращого актора драматичного фільму за роль у цій стрічці. “Конклав” здобув нагороду за найкращий сценарій.
Переможці премії “Золотий глобус — 2025”
Найкращий драматичний фільм – “Бруталіст”.
Найкращий комедійний фільм або мюзикл – “Емілія Перес”.
Найкращий фільм іноземною мовою – “Емілія Перес”.
Найкращий анімаційний фільм – “Потік”.
Найкращий режисер – Брейді Корбет за “Бруталіст”.
Найкращий сценарій – “Конклав” (Пітер Строхані).
Найкращий актор драматичного фільму – Едріан Броуді (“Бруталіст”).
Найкраща акторка драматичного фільму – Фернанда Торрес за “Я досі тут”.
Найкращий актор комедійного фільму або мюзиклу – Себастіан Стен за “Інша людина”.
Найкраща акторка в комедійному фільмі чи мюзиклі – Демі Мур (“Субстанція”).
Найкращий актор другого плану – Кіран Калкін (“Справжній біль”).
Найкраща акторка другого плану – Зої Салдана (“Емілія Перес”).
Найкраща музика – Трент Резнор, Аттікус Росс (“Суперники”).
Найкраща пісня – El Mal (“Емілія Перес”).
Найкращий драматичний серіал – “Шьоґун”.
Найкращий мінісеріал, серіал-антологія або фільм для телебачення – “Оленя”.
Найкращий мюзикл або комедія – “Хитрощі”.
Найкращий актор у драматичному серіалі: Хіроюкі Санада (“Шьоґун”).
Найкраща акторка в драматичному серіалі: Анна Савай (“Шьоґун”).
Найкращий актор мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Колін Фаррелл (“Пінгвін”).
Найкраща акторка мінісеріалу, серіалу-антології або фільму для телебачення – Джоді Фостер (“Справжній детектив”).
Найкращий актор другого плану в серіалі – Асано Таданобу (“Шьоґун”).
Найкраща акторка другого плану в серіалі – Джессіка Ганнінг (“Оленя”).
Найкращий актор у телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джеремі Аллен Вайт (“Ведмідь”).
Найкраща акторка в телевізійному серіалі в жанрі мюзиклу або комедії – Джин Смарт (“Хитрощі”).
Найкраща робота в жанрі стендап-комедії на телебаченні – Алі Вонг (Ali Wong: Single Lady).
За кінематографічні та касові досягнення – “Wicked: Чародійка”.