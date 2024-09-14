Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у круглому столі European Defense Roundtable, організованому Мюнхенською конференцією з безпеки. Він провів важливу розмову з представниками країн-союзників про шляхи протистояння російській загрозі.

Про це він написав на сторінці у Facebook.

“Ми боремося за безпеку усього європейського континенту, і наші потреби залишаються незмінними. Насамперед це прискорення та збільшення обсягів військової допомоги: техніки, снарядів, далекобійних боєприпасів, мін та засобів розмінування, систем РЕБ, запчастин”, – зазначив очільник міноборони.

Також він нагадав, що критично важливою темою залишається посилення сил ППО України для захисту критичної інфраструктури від терористичних обстрілів Росії.

“Нам потрібно не лише більше систем протиповітряної оборони, а й надійне постачання боєприпасів для них”, – наголосив Умєров.

Він додав, що у минулому місяці Україна вперше застосувала літаки F-16 для відбиття масованої повітряної атаки, й висловив сподівання, що програма підготовки пілотів буде з часом розширюватись. Також Умєров звернув увагу учасників заходу на важливості своєчасного поповнення запасів керованих авіаційних ракет.

Крім того, Умєров зауважив, що “дедалі більше наших партнерів поділяють позицію надати Україні можливість завдавати ударів далекобійною зброєю західного виробництва по військових обʼєктах на території РФ”.