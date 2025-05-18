Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв геноциду кримськотатарського народу, підкресливши, що депортація стала справжнім смертним вироком для тисяч людей і їхніх родин. У своєму зверненні він зазначив, що ця трагедія залишила глибокий слід в історії народу.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційній сторінці президента, щонайменше третина кримських татар загинула через хвороби, голод, виснаження та жорстокі знущання. «Ця трагедія стала можливою завдяки злочинній тоталітарній системі та безкарності керівників у Москві. Це трагедія, яка ніколи не повинна повторитися», – підкреслив Зеленський.

Президент також нагадав про нову хвилю російської окупації Криму в 2014 році, яка знову розділила тисячі сімей. «Ми знову повинні боротися за свою свободу та право на власний дім», – додав він.

У Києві 18 травня відбудеться простір пам’яті та підтримки, присвячений Дню пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Заходи проходитимуть з 14:00 до 20:00 біля Меморіалу жертв геноциду, де всі охочі зможуть вшанувати пам’ять загиблих.

Цей день є важливим для всіх, хто підтримує кримськотатарський народ, і закликає до єдності та пам’яті про трагічні події минулого.