Про це повідомляє “Укренерго”.
“Сьогодні, 23 листопада, заходи обмеження споживання достроково скасовані в усіх регіонах”, —йдеться у повідомленні.
Водночас українців закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00.
Нагадаємо, що напередодні Укренерго повідомляло, що в неділю будуть застосовані відключення протягом чотирьох годин.
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