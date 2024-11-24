Ввечері, 23 листопада, по всій Україні скасували графіки відключень світла. Водночас українців закликали не вмикати одночасно потужні прилади до певного часу.

Про це повідомляє “Укренерго”.

“Сьогодні, 23 листопада, заходи обмеження споживання достроково скасовані в усіх регіонах”, —йдеться у повідомленні.

Водночас українців закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00.

Нагадаємо, що напередодні Укренерго повідомляло, що в неділю будуть застосовані відключення протягом чотирьох годин.