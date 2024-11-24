Про це повідомляє “Укренерго”.

“Сьогодні, 23 листопада, заходи обмеження споживання достроково скасовані в усіх регіонах”, —йдеться у повідомленні.

Водночас українців закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно до 22:00.

Нагадаємо, що напередодні Укренерго повідомляло, що в неділю будуть застосовані відключення протягом чотирьох годин.

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