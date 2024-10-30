Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту.”, – заявив президент.
Сторони заявили про готовність надати додаткову допомогу у зміцненні оборони України. Крім того, вони обговорили можливість постачання додаткових систем ППО, зокрема ЗРК Patriot, а також домовилися збільшити оборонне виробництво в обох регіонах для посилення захисту від російської агресії.
Українська сторона також порушила питання геополітичної підтримки в контексті інтеграції до НАТО.
“Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі”, – наголосив Зеленський.
Він додав, що запрошення відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав-членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на амбіціях Росії.
Українська сторона наголосила на важливості посилення санкцій проти Росії, зокрема шляхом обмеження можливості використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування військової агресії.
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