Україна та країни Північної Європи обговорили подальші кроки у військовій підтримці та економічному тиску на Росію. Країни-учасниці підтримали План перемоги України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія, Швеція готові збільшувати підтримку нашого захисту.”, – заявив президент.

Сторони заявили про готовність надати додаткову допомогу у зміцненні оборони України. Крім того, вони обговорили можливість постачання додаткових систем ППО, зокрема ЗРК Patriot, а також домовилися збільшити оборонне виробництво в обох регіонах для посилення захисту від російської агресії.

Українська сторона також порушила питання геополітичної підтримки в контексті інтеграції до НАТО.

“Запрошення для України в НАТО – це спосіб посилити не лише Україну, а й усіх партнерів в Альянсі”, – наголосив Зеленський.

Він додав, що запрошення відкриє значно позитивнішу безпекову перспективу для всіх держав-членів НАТО довгостроково, оскільки поставить крапку на амбіціях Росії.

Українська сторона наголосила на важливості посилення санкцій проти Росії, зокрема шляхом обмеження можливості використовувати тіньовий танкерний флот для фінансування військової агресії.