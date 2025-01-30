Внаслідок авіакатастрофи пасажирського літака American Airlines біля Вашингтона вже знайдено 28 тіл, всі пасажири числяться загиблими. Це зіткнення літаків вважається найсмертоноснішим у США з 2001 року.

Про це повідомляє CNN.

За словами начальника пожежної служби та служби швидкої допомоги округу Колумбія Джона Доннеллі, тих, хто вижив внаслідок зіткнення літаків над річкою Потомак, немає. Екстрені служби перейшли від рятувальної операції до операції з відновлення.

“Зараз ми перебуваємо на етапі, коли переходимо від рятувальної операції до відновлювальної. На цей час ми не думаємо, що в цій аварії є люди, які вижили”, – сказав він на пресконференції.

Джон Доннеллі підтвердив, що з літака витягли 27 тіл, а з військового гелікоптера – одне. Загалом у пасажирському літаку було 64 особи, а у гелікоптері – три.

Зіткнення літака та вертольота стало найбільш смертоносною авіакатастрофою у США з 2001 року, коли в Белл-Харбор, Квінс (Нью-Йорк) впав літак American Airlines, внаслідок чого загинули всі 260 осіб, що перебували на борту, і ще п’ятеро на землі.

Побоювання щодо саботажу чи теракту не підтвердилися. Число загиблих у цій авіакатастрофі вважається найбільшим в історії США.