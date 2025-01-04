У дописі журналіста зазначається, що наразі тривають бої за промислову зону.

“Курахове. Ворог захопив повністю та закріпився у приватному секторі біля ТЕС. Таким чином, вся житлова забудова міста під контролем ворога. Залишається тільки промка, за яку тривають бої”, написав Мирошников.

За його словами, ситуація зводиться до того, що українським оборонцям, скоріш за все, довго там втриматися не вдасться й “доведеться повністю відійти до трикутника Костянтинопіль-Улакли-Андріївка”.

“Бо все ж знаходитися в оперативному оточенні довго ніколи не виходить. А там воно ще з часів відходу зі Старих Тернів та втрати оборонної лінії на південному березі р. Сухі Яли”, додав журналіст.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій наших військ поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.