У дописі журналіста зазначається, що наразі тривають бої за промислову зону.

“Курахове. Ворог захопив повністю та закріпився у приватному секторі біля ТЕС. Таким чином, вся житлова забудова міста під контролем ворога. Залишається тільки промка, за яку тривають бої”, — написав Мирошников.

За його словами, ситуація зводиться до того, що українським оборонцям, скоріш за все, довго там втриматися не вдасться й “доведеться повністю відійти до трикутника Костянтинопіль-Улакли-Андріївка”.

“Бо все ж знаходитися в оперативному оточенні довго ніколи не виходить. А там воно ще з часів відходу зі Старих Тернів та втрати оборонної лінії на південному березі р. Сухі Яли”, — додав журналіст.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ за минулу добу на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 11 атак позицій наших військ поблизу Петропавлівки, Срібного, Курахового та Шевченка.