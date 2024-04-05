Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
Гетманцев також зазначив, що комітет працює над законопроєктом (№9256-д) щодо посилення контролю за гральним ринком, який 4 квітня був рекомендований до прийняття за основу. У цьому законопроєкті передбачені обмеження щодо реклами та ділової репутації організаторів азартних ігор, а також ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
“Також зобов’язуємо запустити систему онлайн-моніторингу. Наразі її запуск заблоковано, що шкодить контролю.Законопроєкт викликає спротив із боку організаторів азартних ігор.
Проте держава буде дуже жорстко реагувати на будь-які неправові прояви спроб блокування рішення, яке потрібне країні”, — сказав Гетманцев.
Раніше він повідомив, що у березні цього року ігровим бізнесом сплачено 2 млрд гривень податків, що на 1,5 млрд гривень більше, ніж у відповідний період минулого року, або у 4,2 раза більше.
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