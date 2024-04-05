З тисячі сайтів, які пропонують азартні ігри українською мовою, лише сімнадцять мають ліцензію.

Про це повідомив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

Гетманцев також зазначив, що комітет працює над законопроєктом (№9256-д) щодо посилення контролю за гральним ринком, який 4 квітня був рекомендований до прийняття за основу. У цьому законопроєкті передбачені обмеження щодо реклами та ділової репутації організаторів азартних ігор, а також ліквідація Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

“Також зобов’язуємо запустити систему онлайн-моніторингу. Наразі її запуск заблоковано, що шкодить контролю.Законопроєкт викликає спротив із боку організаторів азартних ігор. Проте держава буде дуже жорстко реагувати на будь-які неправові прояви спроб блокування рішення, яке потрібне країні”, — сказав Гетманцев.

Раніше він повідомив, що у березні цього року ігровим бізнесом сплачено 2 млрд гривень податків, що на 1,5 млрд гривень більше, ніж у відповідний період минулого року, або у 4,2 раза більше.