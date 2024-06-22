Про це повідомляє блогер та активіст Сергій Стерненко.
Він зазначає, що чоловіком, що також був залучений у конфлікт, виявився співробітник Головного управління Національної поліції міста Києва Писаренко Богдан Олегович. За словами Стерненка, цей факт викликає додаткові питання, оскільки інцидент стався у Дніпрі, а не у Києві.
“Цікаво, цього копа Тищенко взяв в оренду, чи тепер київська поліція “виконує обов’язки” у Дніпрі?“, – запитав Стерненко.
Нагадаємо, що у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах встановили, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.
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