20 червня у Дніпрі сталася бійка за участю охорони народного депутата Миколи Тищенка та колишнього військовослужбовця Дмитра Павлова. Вдалося встановити особу поліціянта, що допомагав охороні Тищенка нападати на військового.

Про це повідомляє блогер та активіст Сергій Стерненко.

Він зазначає, що чоловіком, що також був залучений у конфлікт, виявився співробітник Головного управління Національної поліції міста Києва Писаренко Богдан Олегович. За словами Стерненка, цей факт викликає додаткові питання, оскільки інцидент стався у Дніпрі, а не у Києві.

“Цікаво, цього копа Тищенко взяв в оренду, чи тепер київська поліція “виконує обов’язки” у Дніпрі?“, – запитав Стерненко.

Нагадаємо, що у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра “Сина” Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах встановили, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.