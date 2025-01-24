Команді evocation.info вдалося знайти одного з рашистів.
Зазначається, що російські окупанти, ймовірно, намагалися приховати факт розстрілу, чекаючи, поки з місця події полетить дрон. Вони також замінили своє озброєння на трофейні автомати АК-47. Відео було знято для особистого архіву.
Вдалося встановити, що виконавець злочину — Олег Яковлев, боєць 30-ї окремої мотострілкової бригади РФ. Ця бригада брала участь у боях за Авдіївку та Очеретине, де зазнала значних втрат.
У відео учасники розстрілу постійно звертаються до головного виконавця з позивним “Сара”, що стало ключем до ідентифікації.
Олег Яковлев народився 16 червня 1992 року та проживає у Саратові. У цивільному житті він відкачував вигрібні ями, мав проблеми з алкоголем та наркотиками, а також створював реп-пісні про свої наркопригоди.
Яковлев розлучений, має дві доньки.
Як пише evocation.info, рівень інтелекту цього окупанта також залишає бажати кращого. В одному з чатів для знайомств у Саратові він поділився дивною історією про червоні труси, з якими ходив у штурм. Судячи з його опису, складається враження, що він так і не опанував рідну мову в школі.
“Яковлев вважає себе віруючою людиною, але це не завадило йому розстріляти беззбройних людей. За всі свої злочини він повинен понести найсуворіше покарання!” — наголосили в evocation.info.
- Росіяни розстріляли ще шістьох українських військовополонених, — Лубінець
- Розстріли українських полонених: Військовий розкритикував бездіяльність міжнародних структур
- У російській неволі перебуває щонайменше 115 тяжкопоранених та важкохворих українців