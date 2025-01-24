Стало відоме імʼя одного з військових злочинців, який розстріляв українських полонених на Донеччині. Відео, що з’явилося в мережі, зафіксувало момент страти шістьох військових ЗСУ. Це відбулося на території Донецької області, хоча точна дата злочину наразі невідома.

Команді evocation.info вдалося знайти одного з рашистів.

Зазначається, що російські окупанти, ймовірно, намагалися приховати факт розстрілу, чекаючи, поки з місця події полетить дрон. Вони також замінили своє озброєння на трофейні автомати АК-47. Відео було знято для особистого архіву.

Вдалося встановити, що виконавець злочину — Олег Яковлев, боєць 30-ї окремої мотострілкової бригади РФ. Ця бригада брала участь у боях за Авдіївку та Очеретине, де зазнала значних втрат.

У відео учасники розстрілу постійно звертаються до головного виконавця з позивним “Сара”, що стало ключем до ідентифікації.

Олег Яковлев народився 16 червня 1992 року та проживає у Саратові. У цивільному житті він відкачував вигрібні ями, мав проблеми з алкоголем та наркотиками, а також створював реп-пісні про свої наркопригоди.

Яковлев розлучений, має дві доньки.

Як пише evocation.info, рівень інтелекту цього окупанта також залишає бажати кращого. В одному з чатів для знайомств у Саратові він поділився дивною історією про червоні труси, з якими ходив у штурм. Судячи з його опису, складається враження, що він так і не опанував рідну мову в школі.

“Яковлев вважає себе віруючою людиною, але це не завадило йому розстріляти беззбройних людей. За всі свої злочини він повинен понести найсуворіше покарання!” — наголосили в evocation.info.