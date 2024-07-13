За попередніми даними, російські війська вдарили по селищу двома ракетами "Іскандер-М" із проміжком у пів години. В результаті ракетної атаки 13 липня пошкоджено об'єкти залізничної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури у Telegram-каналі.

Зазначається, що кількість постраждалих унаслідок подвійного удару російських окупантів по селищу Буди Харківської області збільшилася до 23 осіб, серед них дівчинка-підліток.

Станом на 20:10, травми різного ступеня тяжкості отримали 23 людини, зокрема 14-річна дівчинка.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося раніше, унаслідок подвійного ворожого удару по Будах загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря. Також повідомляють про загибель поліцейського сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції Олексія Кощія.