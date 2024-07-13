Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури у Telegram-каналі.
Зазначається, що кількість постраждалих унаслідок подвійного удару російських окупантів по селищу Буди Харківської області збільшилася до 23 осіб, серед них дівчинка-підліток.
Станом на 20:10, травми різного ступеня тяжкості отримали 23 людини, зокрема 14-річна дівчинка.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Як повідомлялося раніше, унаслідок подвійного ворожого удару по Будах загинув начальник Харківського районного управління ГУ ДСНС у Харківській області Артем Костиря. Також повідомляють про загибель поліцейського сектору реагування патрульної поліції Харківського районного управління поліції Олексія Кощія.
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