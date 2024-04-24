Єврокомісар Йоганнес Ган висловив думку, що вступ України до ЄС може призвести до необхідності збільшення бюджету ЄС на 20%.

Про це повідомляє Oldenburger Onlinezeitung.

“Це звучить гігантськи, але це відповідає всього лише 0,2% від європейського економічного виробництва, і це, безумовно, здійсненно. Це гідна інвестиція, тому що Україна має величезний економічний потенціал”, — зазначив він.

За словами Гана, збільшення бюджету на 20% означає додаткові 200 млрд євро протягом семирічного бюджетного періоду ЄС, як це відбувається сьогодні.

“Фінансовий бік питання хвилює мене найменше. Серйознішою проблемою є підготовка в ЄС: як ми ухвалюємо рішення, як забезпечуємо верховенство закону? Як нам об’єднати великий сільськогосподарський сектор України з нашим сільським господарством?”, — наголосив він.

Він також зауважив, що реформи в інституціях Євросоюзу необхідні незалежно від вступу України та країн Західних Балкан. Наприклад, це може включати ухвалення рішень більшістю голосів замість одностайності у зовнішній політиці.

Єврокомісар також заявив, що не очікує швидкого вступу України до ЄС, вважаючи, що приєднання до 2028 року є нереалістичним. Він додав, що неможливо передбачити точний час, коли Україна буде готова до вступу.