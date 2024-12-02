Президент Європейської ради Антоніу Кошта, під час свого візиту до Києва 1 грудня, висловив думку, що вступ України до Європейського Союзу позитивно вплине на його економіку.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

Президент Європейської ради наголосив, що Україна зможе компенсувати недоліки ЄС у таких сферах, як природні ресурси, сільське господарство, енергетика, оборона та новітні технології.

“Внесок України як майбутньої держави-члена буде значним для зміцнення конкурентоспроможності ЄС. Зокрема, це стосується таких переваг, як висока кваліфікація українських працівників”, – заявив він.

Кошта зазначив, що економічний потенціал України може стати важливим компонентом у подоланні ризиків економічного занепаду Євросоюзу.

На його думку, інтеграція України не лише посилить економіку союзу, але й надасть йому нові можливості для зростання у ключових секторах.

Президент також підкреслив, що приєднання України відповідає стратегічним інтересам ЄС, особливо у зміцненні його обороноздатності та енергетичної безпеки.