Участь України в саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Вашингтоні з 9 по 11 липня, не означає автоматичного прийняття країни до НАТО. Однак, членство в альянсі надасть Україні довгострокову перспективу миру.

Про це наголосив голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Крістоф Хойсген.

На саміті було зазначено, що вступ України до НАТО не є актуальним питанням на даний момент, але в майбутньому членство в альянсі може забезпечити Україні стабільну перспективу миру. Угоди з Росією не є надійними, як підтверджує гіркий досвід України. Голова MSC підкреслив, що міжнародна спільнота не допустить жодних змін кордонів в результаті конфлікту.

“Застосування сили не повинне виправдати себе. Сила закону не повинна програвати у змаганні із законом сильнішого”, — каже Хойсген.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки також підкреслив, що НАТО відновлює свою роль оборонного альянсу, як це було на початку свого існування. Він порівняв успішне стримування Радянського Союзу минулого з важливістю стримування агресивної Росії сьогодні.