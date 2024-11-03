Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що не виключає появу “нової ситуації” у війні між Росією та Україною. Ці зміни можуть статися вже у наступному році.

Про це повідомляє турецьке видання Hurriyet.

“Ми побачимо ситуацію”, – сказав Фідан, додавши, що пошуки дотику між Росією та Україною тривають і “жодна зі сторін не хоче виглядати програшною в цьому процесі”.

Разом з тим, очільник турецького МЗС міністр додав, що “справедливе вирішення війни має бути знайдене в рамках територіальної цілісності України”.

Нагадаємо, спікер Великих національних зборів Туреччини (парламенту) Бекір Боздаг на Третьому парламентському саміті Кримської платформи заявив, що Туреччина продовжуватиме надавати Україні всебічну підтримку у відновленні її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, однак вважає, що завершити війну потрібно дипломатичним шляхом, а не військовим.