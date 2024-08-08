У Пентагоні впевнені, що Україна не порушує правила застосування американської зброї в Курській області.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.

“Дії України в Курській області “відповідають політиці США” щодо використання наданого озброєння”, — сказала Сінгх.

Також Сінгх додає, що США не вважають це будь-яким чином ескалацією, адже Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою.

Вона додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.