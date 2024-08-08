Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає журналіст “Голосу Америки” Остап Яриш.
“Дії України в Курській області “відповідають політиці США” щодо використання наданого озброєння”, — сказала Сінгх.
Також Сінгх додає, що США не вважають це будь-яким чином ескалацією, адже Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою.
Вона додала, що США будуть і надалі підтримувати Україну тими засобами, які їй потрібні.
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