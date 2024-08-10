Після захоплення частини Курської області РФ, Україна може спробувати домовитись з Кремлем про обмін територіями, аби деокупувати власні землі.

Про це пише Foreign Policy.

Видання зазначає, що остання українська військова операція демонструє здатність країни досягати несподіванок і використовувати раптові прориви, в чому Росія постійно зазнавала невдач з початку свого повномасштабного вторгнення.

Також журналісти вказують, що західні союзники Києва прокоментували ситуацію у Курській області й жоден з них не засудив дій України.

Видання припускає, що ймовірною метою нападу українських сил на Курщину може бути чергова демонстрація хибності аргументу про так звану “червону лінію”, яку постійно згадують у РФ. Інше припущення, яке набуло великої популярності, полягає в тому, що бої у Курській області можуть призвести до швидшого завершення війни.

“Якщо українські сили зможуть утримати та зберегти контроль над російською територією, це може посилити важелі впливу України на будь-яких потенційних переговорах щодо припинення війни. Вже зараз блискавичний наступ України на РФ підриває поширену ідею про те, що Путін має всі карти, щоб диктувати умови припинення вогню”, — йдеться у виданні.

Разом з тим, журналісти наводять заяву експрем’єра Швеції Карла Більдта, який припустив, що Київ може обміняти захоплені російські території на власні.

Також журналісти оцінюють, що Україна блискавичним вторгненням на Курщину готує реальну основу для потенційних переговорів з противником. В такий спосіб Київ, ймовірно, намагається зміцнити свої позиції та публічно заявляє про свою готовність до перемовин, пише видання.