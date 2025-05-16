Попередні дані свідчать, що пілот знищив три ворожі повітряні цілі і працював над четвертою, використовуючи авіаційну гармату. Однак, через виниклі проблеми, льотчик ухвалив рішення відвести літак подалі від населеного пункту і успішно катапультувався.

Завдяки злагодженій роботі пошуково-рятувальної групи, пілота швидко знайшли та евакуювали. Його стан здоров’я задовільний, і він перебуває в безпечному місці, без загрози для життя.

Для детального розслідування обставин інциденту була створена комісія, яка вже розпочала свою роботу.