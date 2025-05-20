У березні 2022 року Світлана Кравченко з Харківщини пережила жахливу трагедію – за короткий проміжок часу вона втратила і сина, і чоловіка. Сергій, її чоловік, загинув під час обстрілу в Харкові, коли їхав у автомобілі, а син Микола віддав своє життя, захищаючи Київщину, супроводжуючи іноземців.

Микола не лише був сином Світлани, а й одним із засновників та ідеологів руху “Азов”. Його батько, Сергій, до початку повномасштабного вторгнення працював архітектором, але згодом вирішив приєднатися до Сил оборони України, щоб захищати свою країну.

Світлана поховала своїх рідних на рідній Харківщині. Втрата близьких стала для неї важким ударом, проте вона знаходить в собі сили жити далі, пам’ятаючи про їхню відвагу та відданість Україні.

Історія Світлани Кравченко є яскравим прикладом болю та стійкості багатьох українських родин, які втратили своїх близьких у війні, але продовжують боротися за мир і незалежність своєї країни.