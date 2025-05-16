У Торецьку, що на Донеччині, одна з російських мотострілецьких бригад змушена залучати особовий склад управління для участі в піхотних штурмах. За даними, озвученими 16 травня під час телемарафону “Єдині новини” речником оперативно-тактичного угруповання “Луганськ” Дмитром Запорожець, за останні десять місяців бойових дій на цьому напрямку щонайменше 15 тисяч російських військових вважаються зниклими безвісти.

Протягом останньої доби російські війська здійснили вісім штурмів на Торецькому фронті, з яких чотири проходили в міській забудові, а ще чотири – на північному фланзі міста, в районах Диліївки та Дружби. Запорожець зазначив, що ситуація в цих районах є вкрай складною, оскільки ворог активно просувається, знищуючи позиції українських захисників. “Сьогодні зранку я бачив одну з позицій, де наші Сили оборони тримали оборону. Вона була настільки знищена, що залишилися лише стіни будівель, де перебував особовий склад”, – розповів він.

Російська армія зазнає значних втрат у Торецьку. Через нестачу піхотинців ворог змушений використовувати бійців управління бригад для штурмових дій. “132 окрема мотострілецька бригада, що воює на цьому напрямку, настільки виснажена, що противник залучає управління цього підрозділу до безпосередніх штурмів. Серед особового складу ворога поширилась думка, що Торецьк – це дорога в один кінець”, – підкреслив речник.

За словами Дмитра Запорожець, лінія зіткнення в Торецьку та його околицях залишається напруженою. “Противник поніс серйозні втрати, і на сьогодні більше 15 тисяч військових вважаються зниклими безвісти. Це потенційні “двохсоті”. Загальні втрати особового складу вимірюються десятками тисяч, враховуючи, що оборона Торецька триває вже десятий місяць”, – додав він.

Ситуація в Торецьку свідчить про виснаження сил російської армії та жорстокість боїв на Донбасі, де українські війська продовжують тримати оборону, незважаючи на значні втрати ворога.