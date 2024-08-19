Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

За даними Генштабу, за добу армія РФ втратила 1120 військових.

З техніки окупанти втратили:

  • танків ‒ 8513 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 16 495 (+15) од;
  • артилерійських систем – 17 104 (+48);
  • РСЗВ — 1165 (+4);
  • засоби ППО — 925 (+2);
  • літаків — 367 (+0);
  • гелікоптерів – 328 (+0);
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня — 13 809 (+57);
  • крилаті ракети ‒ 2437 (+5);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0);
  • підводні човни — 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 047 (+55);
  • спеціальна техніка ‒ 2863 (+17).

Дані уточнюються.