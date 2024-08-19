Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу армія РФ втратила 1120 військових.
З техніки окупанти втратили:
- танків ‒ 8513 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 16 495 (+15) од;
- артилерійських систем – 17 104 (+48);
- РСЗВ — 1165 (+4);
- засоби ППО — 925 (+2);
- літаків — 367 (+0);
- гелікоптерів – 328 (+0);
- безпілотники оперативно-тактичного рівня — 13 809 (+57);
- крилаті ракети ‒ 2437 (+5);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0);
- підводні човни — 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 047 (+55);
- спеціальна техніка ‒ 2863 (+17).
Дані уточнюються.