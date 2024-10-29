Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
За останню добу українська армія ліквідувала 9 танків, 9 бойових броньованих машини, 45 артсистем, а також 1 РСЗВ.
Окрім того, українські військові ліквідували 72 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 89 одиниць автомобільної техніки та 10 одиниць спецтехніки.
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