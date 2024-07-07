Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За останню добу українські сили знищили два танки, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем та іншу техніку.
Також було знищено один засіб ППО, 53 БпЛА оперативно-тактичного рівня, одну крилату ракету.
Крім того, українські сили знищили впродовж доби 50 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і 16 одиниць спеціальної техніки.
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