Зеленський також підкреслив, що Росія не забирає з поля бою тіла своїх загиблих військових, що, за його словами, демонструє “справжнє обличчя сучасної Росії. Обличчя Путіна і цієї війни”.

Коментуючи ситуацію на фронті, президент зазначив, що на сході України російська армія продовжує здійснювати наступ, використовуючи своїх солдатів як гарматне м’ясо, буквально “закидаючи нас своїми трупами”.

Зеленський також додав, що після Курської операції українські військові побачили, як Росія продовжує обстрілювати навіть власну територію, завдаючи ударів по своїм цивільним у Курській області.

“І наші люди там роздають їм їжу, воду, тому що вони цивільні, а не солдати, не військові… І ми бачимо трупи цивільних із Росії, по яких б’ють вони з артилерії. Тобто ось така війна“, — наголосив Зеленський.