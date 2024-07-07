За оцінками британської газети Росія за час повномасштабного вторгнення втратила від 462 до 728 тисяч військових вбитими й пораненими.

Про це пише The Economist із посиланням на Міноборони США.

Як припускає видання, на кожного вбитого в бою росіянина припадає близько трьох-чотирьох поранених. Відтак, до середини червня 2024 року від 462 тис. до 728 тис. російських солдатів були вбиті або покалічені, що значно перевищує кількість військових, які готувалися до вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Журналісти також опублікували чотири графіки, які містять оцінки російських втрат з офіційних і неофіційних джерел за певний час. Зокрема, видання наводить останні дані, опубліковані 5 липня російськими сайтами “Медіазона” і “Медуза”, які мають репутацію незалежних ЗМІ. Вони вказують на те, що кількість загиблих у Росії перевищила 100 тисяч, при цьому станом на 21 червня їх було від 106 тисяч до 140 тисяч. Значна частина їх аналізу базується на записах про спадщину та некрологах у соціальних мережах та інших джерелах. Така кількість загалом узгоджується з іншими останніми джерелами: офіційні особи у Франції нещодавно назвали загальну кількість 150 тисяч осіб станом на травень цього року, а BBC Russia підрахувала, що до червня загинуло щонайменше 113 тисяч росіян.

Водночас ці дані не включають українців, завербованих Росією з окупованих територій. Також не враховуються російські військові, які отримали важкі поранення і не можуть повернутися до бою.

На думку західних офіційних осіб, значні втрати навряд чи вплинуть на постачання Росії живою силою в найближчій та середньостроковій перспективі.

Нагадаємо, за підрахунками Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.07.24 орієнтовно склали 550 990 осіб, за добу знищено 1 150 солдатів РФ (вбитими та пораненими).