Про це повідомляє на Facebook-сторінці Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

За останню добу знищено 1340 російських військових.

Орієнтовні втрати техніки РФ (24.02.2022 – 23.01.2025):

  • Танки: 9850 (+6);
  • Бойові броньовані машини: 20 497 (+12);
  • Артилерійські системи: 22 256 (+62);
  • РСЗВ: 1262;
  • Засоби ППО: 1050;
  • Літаки: 369;
  • Гелікоптери: 331;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня: 23 111 (+72);
  • Крилаті ракети: 3051;
  • Кораблі/катери: 28;
  • Підводні човни: 1;
  • Автомобільна техніка та автоцистерни: 34 905 (+68);
  • Спеціальна техніка: 3714 (+3).

Дані про втрати постійно оновлюються.

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