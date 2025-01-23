Про це повідомляє на Facebook-сторінці Генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).
За останню добу знищено 1340 російських військових.
Орієнтовні втрати техніки РФ (24.02.2022 – 23.01.2025):
- Танки: 9850 (+6);
- Бойові броньовані машини: 20 497 (+12);
- Артилерійські системи: 22 256 (+62);
- РСЗВ: 1262;
- Засоби ППО: 1050;
- Літаки: 369;
- Гелікоптери: 331;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня: 23 111 (+72);
- Крилаті ракети: 3051;
- Кораблі/катери: 28;
- Підводні човни: 1;
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 34 905 (+68);
- Спеціальна техніка: 3714 (+3).
Дані про втрати постійно оновлюються.
- Армія РФ окупувала Нововасилівку на Донеччині, – DeepState
- РФ влучила “шахедом” у житловий будинок у Миколаєві: сталася пожежа, є постраждалі
- Російська “Молнія” атакувала Куп’янськ: постраждали поліцейські та цивільні