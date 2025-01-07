За минулу добу, 6 січня, українські військовослужбовці знешкодили 1970 російських військовослужбовців.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Окрім цього, за минулу добу українські сили змогли знешкодити 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 45 артсистем, 2 РСЗВ, а також 4 засоби ППО.

Також українські військовослужбовці ліквідували 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 170 одиниць автомобільної техніки.