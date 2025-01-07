Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Окрім цього, за минулу добу українські сили змогли знешкодити 10 танків, 25 бойових броньованих машин, 45 артсистем, 2 РСЗВ, а також 4 засоби ППО.
Також українські військовослужбовці ліквідували 83 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 170 одиниць автомобільної техніки.
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