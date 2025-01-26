Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Зазначається, за минулу добу українським військовим вдалося знешкодити дев’ять танків, чотири бойові броньовані машини та 14 артилерійських систем.
Окрім цього, захисники знищили 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 53 одиниці автомобільної техніки.
Нагадаємо, в нещодавно опублікованому повідомленні Міністерства оборони Великої Британії зазначається, що у 2024 році Росія втратила вбитими та пораненими 429 600 солдатів. При цьому у 2022 році Росія втратила на війні 105 960 військовослужбовців, а у 2023-му — вже 252 940 осіб.
Разом з тим, за даними Міноборони України у 2024 році українські Сили оборони знищили понад 430 тисяч російських військових. Така кількість відповідає чисельності близько 36 мотострілецьких дивізій.
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