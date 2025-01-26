Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 26 січня 2025 року становлять близько 830 тисяч 190 осіб, з них 1 720 осіб – за минулу добу.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, за минулу добу українським військовим вдалося знешкодити дев’ять танків, чотири бойові броньовані машини та 14 артилерійських систем.

Окрім цього, захисники знищили 40 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 53 одиниці автомобільної техніки.

Нагадаємо, в нещодавно опублікованому повідомленні Міністерства оборони Великої Британії зазначається, що у 2024 році Росія втратила вбитими та пораненими 429 600 солдатів. При цьому у 2022 році Росія втратила на війні 105 960 військовослужбовців, а у 2023-му — вже 252 940 осіб.

Разом з тим, за даними Міноборони України у 2024 році українські Сили оборони знищили понад 430 тисяч російських військових. Така кількість відповідає чисельності близько 36 мотострілецьких дивізій.