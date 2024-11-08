За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1580 російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, протягом минулої доби українська армія знешкодила 9 танків, 49 бойових броньованих машини та 32 артсистеми.

Окрім того, українські військові знищили 118 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки, а також 6 одиниць спецтехніки.