Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Зокрема, протягом минулої доби українська армія знешкодила 9 танків, 49 бойових броньованих машини та 32 артсистеми.
Окрім того, українські військові знищили 118 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 84 одиниці автомобільної техніки, а також 6 одиниць спецтехніки.
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