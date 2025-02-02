30 січня — дрон армії РФ влучив в авто громадської організації "База UА" під час евакуації місцевих жителів. Едвард дістав найважчі поранення: йому ампутували руку та ногу.

“Це було біле евакуаційне авто. Це не інакше, як воєнний злочин”, — говорить 28-річний волонтер з Великої Британії Едвард, який дістав поранення під час евакуації цивільних у Покровську.

“Мій план був: приїхати битися, я хотів воювати. Бо це те, що робили ці люди”, – додав Едвард в інтервʼю Суспільне Донбас.

Едвард ухвалив рішення займатися гуманітарною допомогою, в Україні з жовтня 2022, покинув роботу, дім. Приєднався до команди громадської організації “База UA”. До повномасштабної війни чоловік був простим моряком.

“Всередині року я став слідкувати за волонтерами — такими, як Брендон Мітчелл, він мій дуже хороший друг. Я зрозумів, що я можу це робити, я можу допомагати таким чином. Все, що було потрібно: купити машину й приїхати. Тож я придбав пікап і приїхав у жовтні 2022-го і відтоді я тут. Спочатку я жив у Києві і приїжджав у Краматорськ на Донбасі. А в квітні 2023 року я переїхав на Донбас і відтоді жив у Краматорську”, – Едвард в інтервʼю Суспільне Донбас.

Попри поранення їхати з України, каже Едді, не планує: тут він закохався, має друзів. Мріє після перемоги про будинок у Дніпропетровській області.

Говорить: останні два роки його дім у Краматорську і місто йому подобається, та хоче жити у селі.