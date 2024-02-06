Досудове розслідування у резонансній справі тривало два роки

“Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо п’ятого президента і нардепа Петра Порошенка, підозрюваного у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації”, — про це повідомила начальник відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів управління забезпечення діяльності ДБР Оксана Згіблова.

Наразі слідство відкрило стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування. Після ознайомлення ДБР повинно скерувати обвинувальний акт стосовно Петра Порошенка до суду. Після цього у нього змінюється статус, він стає обвинуваченим.

За версією слідства, Порошенко з Медведчуком організували купівлю вугілля на шахтах, які контролювалися «ДНР» і «ЛНР».

Крім цього, ДБР повідомило: під арештом, накладеного Печерським райсудом у січні 2022 року, продовжує перебувати низка активів та майна експрезидента.