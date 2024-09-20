За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, попередньо, одна людина отримала поранення. Стан тяжкості постраждалого оцінюється як середній.
“Частково зруйновано будівлю освітнього центру”, – написав Лисак й додав, що деталі уточнюються.
Наразі триває обстеження території.
На ворожу атаку відреагував й очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
“Дніпро. Росія вдарила по одному з навчальних закладів міста. Нелюди. Росія – країна-терорист. За все буде відплата”,– написав Лукашук у Telegram-каналі.
Нагадаємо, впродовж сьогоднішнього дня російські війська атакували Нікопольщину в Дніпропетровській області. Ворог здійснив щонайменше 20 обстрілів, використовуючи ударні дрони та артилерію. В результаті обстрілів поранення отримав 48-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.
UPD.
Станом на 21:36 стало відомо, що через удар по Дніпру постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні ссадна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Крім будівлі, потрощені 11 авто.
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