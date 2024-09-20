Ввечері у п’ятницю, 20 вересня, у Дніпрі пролунали вибухи. До цього Повітряні сили ЗС України повідомили, що до міста прямує швидкісна ціль.

За даними очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, попередньо, одна людина отримала поранення. Стан тяжкості постраждалого оцінюється як середній.

“Частково зруйновано будівлю освітнього центру”, – написав Лисак й додав, що деталі уточнюються.

Наразі триває обстеження території.

На ворожу атаку відреагував й очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Дніпро. Росія вдарила по одному з навчальних закладів міста. Нелюди. Росія – країна-терорист. За все буде відплата”,– написав Лукашук у Telegram-каналі.

Нагадаємо, впродовж сьогоднішнього дня російські війська атакували Нікопольщину в Дніпропетровській області. Ворог здійснив щонайменше 20 обстрілів, використовуючи ударні дрони та артилерію. В результаті обстрілів поранення отримав 48-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

UPD.

Станом на 21:36 стало відомо, що через удар по Дніпру постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні ссадна та перелом. Лікарі надають необхідну меддопомогу. Крім будівлі, потрощені 11 авто.